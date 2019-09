Temptation Island Vip, Ciro Petrone invade il villaggio delle fidanzate

MILANO – Temptation Island Vip sta per tornare in onda. La prima puntata della nuova edizione verrà trasmessa lunedì 9 settembre in prima serata su Canale Cinque. E c’è già un colpo di scena. Protagonista, Ciro Petrone, che ha portato sull’isola la fidanzata Federica Caputo per mettere alla prova il loro legame.

In un video postato sul profilo Instagram della trasmissione si scopre che l’attore napoletano ha scavalcato il confine tra i villaggi dei fidanzati e quello delle fidanzate e ha invaso il secondo campo, mandando in tilt anche lo staff. Non è ancora chiaro il motivo di questo gesto improvviso che ha scatenato il caos.

L’attore della serie tv Gomorra era già finito sui giornali per le dichiarazioni della fidanzata in merito alle sue presunte chat con altre donne. Come sia finito il suo blitz nel villaggio delle fidanzate lo si saprà il 9 settembre.

Fonte: Instagram