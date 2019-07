Temptation Island Vip, chi sarà il conduttore? Tutti i nomi

ROMA – Chi condurrà la prossima edizione di Temptation Island Vip? Chi prenderà il posto che nella passata stagione fu di Simona Ventura? In questi giorni, dopo l’inizio di Temptation Island, è già partito il toto-nomi. Toto-nomi cui non farà parte, a quanto pare, Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, infatti, sembra fuori dai giorni e ormai, dicono gli esperti del settore, sembra sicuro che non presenterà la versione Vip di Temptation Island. Chi allora prenderà il posto della Ventura?

Esclusa dalla rosa dei candidati anche Alessia Marcuzzi, quasi tutti concordano che a condurre il reality il candidato più probabile potrebbe essere Filippo Bisciglia, vero e proprio pupillo di Maria De Filippi e già conduttore di Temptation Island, versione… non Vip.

Ora non resta che aspettare i prossimi giorni per capirne di più.

Fonte: Dagospia, GossipeTv.