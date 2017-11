ROMA – Dopo il Grande Fratello Vip, anche Temptation Island diventa “Vip”. Le riprese del programma televisivo per i famosi inizieranno la prossima estate, dopo la versione classica del reality show. E proprio nella versione Vip potrebbe esserci un grande assente: pare infatti che i rumors vogliano Simona Ventura alla conduzione al posto di Filippo Bisciglia, veterano di Temptation Island.

Il sito Blastingnews scrive che Temptation Island Vip vedrà le coppie famose mettersi in gioco e testare se la loro relazione è in grado di sopravvivere alle tentazioni di avvenenti tentatori e tentatrici:

“Parteciperanno esclusivamente delle coppie famose al programma televisivo e metteranno in gioco le loro relazioni amorose davanti a tutta Italia. Insomma se ne vedranno delle belle, ma questa non è l’unica novità che ci sarà nel reality.ù

Infatti pare che, per motivi ancora ignoti, Filippo Bisciglia non condurrà l’edizione “Vip” di Temptation, la cui conduzione andrà a qualcun altro, forse a Simona Ventura. Però l’edizione “Vip” non escluderà quella classica che pare si terrà in ogni caso prima di Temptation Island versione classica.

“Sara registrata questa estate – ha dichiarato Maria De Filippi – subito dopo la versione classica e sarà registrata anche nella stessa location”. Sui partecipanti, al momento, non sono ancora trapelate indiscrezioni ma nelle prossime settimane sicuramente cominceranno a circolare informazioni più precise. Confermata dalla De Filippi, invece, la non partecipazione di Bisciglia alla versione “Vip” del programma televisivo”.