ROMA – Tra i concorrenti di Temptation Island Vip potrebbero esserci anche Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Il reality condotto da Filippi Bisceglie partirà con l’edizione riservata ai vip il prossimo settembre e le coppie non sono ancora state confermate, ma la maggior parte potrebbe arrivare proprio dal mondo di altri reality show, come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi.

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, tra i concorrenti appare il nome di Francesca e Gennaro, il cui amore è nato durante il reality del Grande Fratello 2019 condotto da Barbara D’Urso. Anche per un’altra coppia del Gf si potrebbero aprire le porte del reality di Bisciglia: si tratta di Kikò Nalli e Ambra Lombardo. Dall’Isola dei Famosi, invece, arriva la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

La De Andrè, sentita a riguardo dal settimanale Oggi non ha negato ma nemmeno si è voluta sbilanciare: “Per ora lascio la suspense”. Per gli altri non si hanno né conferme né smentite, ma il toto coppie per Temptation Island Vip impazza. (Fonte Oggi e Leggo)