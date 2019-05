ROMA – Ilary Blasi condurrà la prossima edizione di Temptation Island Vip. A rivelarlo è Di Lei. Da tempo il programma di Maria De Filippi era in cerca della sostituta perfetta di Simona Ventura dopo la decisione di lasciare il programma per tornare in Rai. Complice anche la scelta di Belen, indicata inizialmente come presentatrice della trasmissione, di lasciare in rispetto al suo impegno con Tu Sì Que Vales, erano rimaste in tre in lizza: Elisabetta Gregoraci, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. Quest’ultima sembra aver “vinto” la concorrenza.

Il reality dovrebbe andare in onda, come lo scorso anno, a settembre, ma le riprese si svolgeranno nei mesi estivi. Intanto escono le prime indiscrezioni sulle coppie Vip che prenderanno parte al programma. La prima coppia, secondo quanto scrive bitchyf.it, che potrebbe partecipare è quella nata fra le mura della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. Oltre loro potrebbero arrivare anche Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Le ultime coppie provinate sarebbero Luigi Mastroianni ed Irene Capuano e Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. (fonte Di Lei – Bitchyf)