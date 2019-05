Manila Gorio e Chando Erik Luna coppia a Temptation Island Vip?

ROMA – Parte il toto-coppie per l’arrivo della nuova edizione di Temptation Island Vip. Tra i concorrenti potrebbero esserci Manila Gorio, la manager e conduttrice trans, e l’attore e modello Chando Erik Luna, ex fidanzato di Grecia Colmenares.

Secondo rumor nell’ambiente e dalle dichiarazioni di amici vicini alla coppia, pare ci siano delle trattative in corso: il team di Maria De Filippi sembra ormai da qualche tempo aver aperto le porte nei confronti dei diritti LGBT (come ad esempio con l’idea del Trono Gay a “Uomini e Donne”).

Se la notizia fosse confermata, allora vedremo per la prima volta a Temptation Island VIP una coppia Gender. La coppia Manila Gorio e Chando Erik Luna è nata sotto i riflettori con la benedizione di un’altra regina della tv, Barbara D’Urso, che da più di 5 mesi sta seguendo l’evoluzione delle vicende dei due innamorati, definitivamente sancita pubblicamente dall’ultima puntata di Pomeriggio 5, in cui è andato in onda un servizio che ha mostrato la loro convivenza in un appartamento a Milano.

Dopo tanti “tira e molla”, critiche, attacchi mediatici…vedremo finalmente coronarsi il loro sogno d’amore?