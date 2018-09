ROMA – E’ mistero su una delle coppie di Temptation Island Vip. Nel corso della prima puntata, andata in onda martedì 18 settembre, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di due concorrenti al primo falò di confronto. All’appello mancavano Marcella e Fabio Esposito e in molti si sono domandati che fine avessero fatto.

Per tutta la puntata Simona Ventura ha tenuto i telespettatori sulle spine, non facendo alcun cenno alla faccenda. Poi, a fine episodio, il giallo è stato risolto: nel corso della settimana pare che Fabio in preda ad una malinconia estrema abbia chiesto un falò anticipato con la fidanzata Marcella. Lei ha accettato, ma non l’ha presa per niente bene: Fabio è venuto meno alla promessa di stare lontani per qualche tempo come da lei richiesto per fare chiarezza in sé stessa. Alla fine i due hanno lasciato insieme il programma, ma Marcella era visibilmente arrabbiata.

Marcella e Fabio Esposito – Chi sono

Lui imprenditore napoletano è tra i fondatori del marchio Coconuta. Padre di due figli, avuti da una precedente relazione, da alcuni anni è fidanzato con Marcella, che lavora nella stessa azienda come sua assistente personale.

A decidere di partecipare a Temptation Island è stata proprio lei, in cerca di un nuovo equilibrio: la sua preoccupazione è che la sua vita dipenda esclusivamente dal compagno e voleva ritrovare una sua autonomia. Ma il gesto, seppur romantico di Fabio, le ha guastato i piani.