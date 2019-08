ROMA – Sulla pagina Facebook ufficiale di Temptation Island Vip, è stata pubblicata la presentazione della coppia formata da Nathalie Caldonazzo e da Andrea Ippoliti. Nel video Andrea ammette che con Nathalie ci sono diversi problemi, anche piuttosto gravi, ed entrambi sperano che la partecipazione al programma possa aiutarli. “Abbiamo discusso, sono circa tre giorni che non ci parliamo ed è per questo mi trovo qui a casa mia. Questo non vuol dire che ci siamo lasciati, ma vuol dire che ci sono problemi da risolvere”.

La lite sarebbe avvenuta pochi giorni prima della partenza del programma e avrebbe portato i due ad allontanarsi, cosa che dimostra una serie di problematiche importanti tra i due, come conferma la stessa Nathalie.

“Mi auguro che Temptation Island serva a tutti e due per capire se, alla fine di tutto, potremmo tornare a vivere insieme, però con altri presupposti, con altre dinamiche. Oppure…lo scopriremo strada facendo quello che accadrà”. (fonte TEMPTATION ISLAND VIP)