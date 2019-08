ROMA – Le riprese di Temptation Island Vip 2 sono appena iniziate e c’è già una polemica. Il protagonista è l’ex tronista di Uomini e Donne Nicolò Brigante, che a Is Morus Relais, la location sarda in cui è ambientato il reality, dovrebbe fare il tentatore. Da contratto dovrebbe quindi essere single. Ma l’influencer Deianira Marzano sostiene che sia fidanzato, e da ben due anni.

In una recente intervista l’imprenditore siciliano scelto per tentate le fidanzate che hanno deciso di partecipare al programma aveva detto di essere ancora in attesa della ragazza giusta. Ma i rumors dicono adesso un’altra cosa.

Secondo quanto pubblicato da Deianira Marzano su Instagram, Brigante frequenterebbe da tempo una farmacista di Catania, la città in cui è nato e cresciuto.

Al momento Brigante non può rispondere alle polemiche, perché da regolamento è vietato il contatto con l’esterno. Per sentire la sua versione bisognerà attendere.

Gli ex di Uomini e Donne a Temptation Island Vip 2

Intanto in Sardegna non è certo l’unico ex di Uomini e Donne: ci sono anche Antonio Moriconi, Fabrizio Baldassarre, Alessandro Catania, Michele Loprieno, e tra le tentatrici:Federica Spano, Cecilia Zagarrigo, Federica Francia, Valentina Galli.

Fonte: Gossip e Tv, Instagram