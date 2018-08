ROMA – La messa in onda di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura slitta alla prima settimana di ottobre dall’11 settembre. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Le sei coppie vip che prenderanno parte al reality show insieme a tentatori e tentatrici sono già arrivate sulla spiaggia in Sardegna, ma qualcosa ha portato la produzione a posticipare la prima puntata. Il motivo, secondo il sito Blogo, sarebbe la paura della produzione di non riuscire a ultimare in tempo gli episodi registrati.

Le riprese sono iniziate il 25 agosto sulla spiaggia della tentazione e i nomi delle sei coppie vip ormai sono ufficiali, con un cast decisamente ricco: Stefano Bettarini, ex marito di Ventura, con la sua giovanissima fidanzata Nicoletta Larini, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Andrea Zenga (figlio del portiere Walter) e Alessandra Sgolastra e Fabio Esposito e Marcella Esposito. Tra i tentatori vip a generare confusione ci saranno due importanti ex: Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar, e Francesca Cipriani, ex fidanzata di Patrick Baldassarri, oggetto di discussioni tra la showgirl e la Marini.

Non è ancora ufficiale il motivo per cui la produzione ha deciso di spostare la messa in onda dagli inizi di settembre a quelli di ottobre. Secondo diversi siti, ci sarebbero dei problemi di tempi tecnici: la produzione non è sicura di riuscire a registrare le puntate e avere materiale video entro l’11 settembre. Un motivo ancora da confermare, ma di sicuro questa decisione potrebbe portare al rischio di spoiler.