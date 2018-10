ROMA – Il falò di confronto tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo ha portato alla rottura a Temptation Island Vip. La situazione tra i due è diventata insostenibile e hanno fatto scintille davanti alla conduttrice Simona Ventura.

Sossio ha attaccato la fidanzata, ormai ex: “Hai sputato nel piatto in cui hai mangiato, hai insultato mia madre. Ora che ti sei fatta la vacanza sei contenta?”. E ha aggiunto: “Se era per me andavo via già solo dopo pochi giorni, hai mancato di rispetto a mia madre e alle persone più care. I problemi erano 2 la tua gelosia e il mio sentimento. Hai iniziato ad umiliarmi, i panni sporchi si lavano in famiglia”.

La coppia continua a litigare con toni accesi, Simona Ventura allontana Aruta. Ursula è in lacrime: “Vorrei un uomo vero con me, che si prenda cura di me”. Dopo essersi schiarito le idee in riva al mare, Sossio torna al falò e discute con Ursula, ancora, e alla fine i due hanno deciso di lasciarsi. Lui torna in villaggio dalla tentatrice Sara, con cui aveva instaurato un rapporto di confidenza, ma lei non c’era ad aspettarlo. Tra Sossio e Ursula sembra davvero finita.