Temptation Island Vip, streaming e diretta della seconda puntata

ROMA – Stasera, lunedì 25 settembre, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip. La puntata sarà trasmessa in diretta su Canale 5 a partire dalle 21,20. La puntata si potrà anche vedere in streaming collegandosi al sito ufficiale di Mediaset.

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island Vip.

Sono previsti grandi colpi di scena per la seconda puntata di Temptation Island. Seconda puntata che andrà in onda stasera, lunedì 25 settembre. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Stefano Bettarini si sarebbe avvicinato pericolosamente ad alcune tentatrici scatenando le ire della fidanzata Nicoletta Larini.

Le indiscrezioni sono confermate anche dal video di presentazione di Mediaset per la seconda puntata.

“Non riconosco Stefano Bettarini, io mi vergogno” sono le parole pronunciate dalla ragazza alla vista di Bettarini: “E’ sopra di lui… è peggio del peggio ditemi che finita qua”.

“Ho il vomito, lo schifo. Portatemi al falò perché lo vado a prendere per le orecchie”, dice poi Nicoletta. Non resta che aspettare la puntata di stasera.