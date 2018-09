ROMA – Temptation Island Vip deve ancora iniziare: la prima puntata andrà in onda su Mediaset martedì 11 settembre. Ma per una delle concorrenti (e per il suo partner) già si prevedono novità in vista. E non belle.

La concorrente in questione è la frizzante showgirl sarda Valeria Marini, che nelle registrazioni del programma iniziate a fine agosto avrebbe mostrato un certo interesse per un tentatore, Ivan Gonzales.

I due, scrive Libero Quotidiano, sembra trascorrano molto tempo insieme appartandosi lontano dalle telecamere. Un comportamento che potrebbe mettere a rischio il rapporto della showgirl sarda con il suo attuale compagno, Patrick Baldassari, con cui sperava di convolare a nozze una volta concluso il programma.

E dire che la sua relazione con Baldassari sembrava davvero pronta per il grande passo. Da nove anni lui e Valeria Marini si lasciano e si riprendono. Avrebbero dovuto sposarsi, ma dopo la prima apparizione in tv come coppia da Barbara D’Urso a Domenica Live hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro rapporto. E da quello che scrive Libero Quotidiano sembrerebbe che la prova non sia stata superata…