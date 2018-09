ROMA – A Temptation Island Vip Valeria Marini, sempre più vicina al tentatore Ivan e sempre più lontana dal fidanzato Patrick Baldassarri, si sfoga:

“È arrivato il momento di cambiare. Ho inseguito sempre il rapporto con il mio papà. Vorrei che questo percosso mi chiarisse tante cose, e qui ho la conferma di tutti i miei dubbi. Questo rapporto mi sta uccidendo. L’amore ti deve far stare bene, se ti dà insicurezza è meglio allontanarlo. Voglio vivere la felicità, me lo merito, o devo stare la vita a sognare? Sto male ma non voglio nemmeno ferire Patrick”.

