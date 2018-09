ROMA – Inizia Temptation Island Vip e Valeria Marini dà subito scandalo. La bella showgirl si è già dimenticata del suo fidanzato Patrick Baldassarri e si è lasciata andare ad atteggiamenti intimi con il tentatore di origine spagnolo Ivan Gonzalez. Tra i due ci sarebbe subito stata un’affinità sia fisica che mentale che ha portato la Marini ad avere atteggiamenti molto ravvicinati con il tentatore.

“Ti ho visto su Instagram e ho pensato di mandarti un messaggio, però non l’ho fatto perché ho pensato che non era carino. Tu cosa avresti pensato di me se io l’avessi fatto?” chiede il tentatore, e Valeria Marini non rifiuta l’approccio, anzi: “Avrei pensato bene, che bello”. I due flirtano palesemente. Infine, Valeria Marini lo ringrazia per la felpa, lui invece le dice di avere sempre caldo e la Marini “tasta con mano” gli addominali bollenti. Poi Ivan replica: “Tu sei calda perché il sangue ti bolle”.