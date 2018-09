ROMA – Al termine di Temptation Island Vip Valeria Marini resterà insieme al suo compagno Patrick Baldassarri? La bella Valeria, durante la prima puntata di Temptation Island Vip, è stata più volte pizzicata in atteggiamenti intimi col tentatore spagnolo Ivan Gonzalez. Tanto che in molti hanno ipotizzato una possibile rottura tra Valeria Marini e Patrick. Ma ora, un indizio, potrebbe invece far pensare che la Marini e il compagno al termine del programma non si lasceranno.

Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini, durante un’intervista a Storie Italiane, ha voluto sottolineare il grande affetto che tutt’ora prova nei confronti della donna che ha avuto un ruolo importante nella sua vita. “Le auguro di essere felice – ha detto – di avere una buona vita e di avere successo, di star bene”.

E prima di chiudere ha aggiunto: “Conosco bene anche il suo compagno di adesso”. Questo potrebbe far pensare che in realtà Valeria Marini e Patrick alla fine resteranno insieme.