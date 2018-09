CAGLIARI – Temptation Island Vip inizia con le frecciatine tra Simona Ventura e Stefano Bettarini. L’ex calciatore, ex marito della conduttrice, è uno dei concorrenti del reality isolano insieme alla compagna, Nicoletta Larini.

Sbarcato sull’isola sarda ha subito abbracciato e baciato la sua ex moglie dicendole “ciao amore”, al che lei ha risposto ricambiando ma subito spostando la propria attenzione sulla povera Larini, che non ha apprezzato quello scambio di effusioni.

Poco dopo, però, da “ciao amore” Bettarini e Ventura sono passati alle frecciatine. Durante la presentazione dei tentatori e delle tentatrici, tutti bellissimi, l’ex calciatore ha fatto la battuta alla conduttrice: “Simo, vuoi portartene qualcuno a casa?”. E lei gelida: “Con i pettorali ho già dato. Io sto bene così”, riferendosi proprio a Bettarini, al quale è stata legata dal 1998 e 2008 e dal quale ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo.

A quel punto l’ex calciatore ha replicato: “Adesso ti sei data alla panza”, con un probabile riferimento al nuovo compagno di lei, l’imprenditore Gerò Carraro.

Ma gli strali lanciati a vicenda dai due non sono finiti lì. E più volte Ventura è andata in soccorso di Nicoletta Larini, nella quale sembra rivedersi. E forse proprio per questo teme per lei il peggio.