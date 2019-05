ROMA – Chi prenderà il posto di Simona Ventura a Temptation Island Vip? I nomi delle possibili nuove conduttrici girano in rete: molte le ipotesi fatte da quando “super Simo” è tornata in Rai, dove ora conduce The Voice of Italy.

Secondo quanto scrive il settimanale di gossip Chi diretto da Alfonso Signorini al momento la produzione non sarebbe ancora giunta alla decisione finale, ma ci sarebbe una rosa di candidate in lizza.

Secondo quanto si legge, infatti, nella rubrica Chicche di Gossip, sembra che a Maria De Filippi siano arrivate nelle ultime settimane diverse candidature, tra cui quelle di Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Gregoraci, che dopo Made in Sud potrebbe rifarsi con un altro show in prima serata. Ma secondo la rivista Spy sarebbe stata fatta anche l’ipotesi Valeria Marini, che al programma ha già partecipato come concorrente.

In un primo momento era circolato anche il nome di Belen Rodriguez. L’ipotesi è però saltata a causa degli impegni della showgirl argentina con un altro programma Mediaset, Tu si que vales. E dire che Simona Ventura in una intervista si era detta entusiasta all’idea che Belen prendesse il suo posto. Ma per vedere a chi andrà davvero il timore bisognerà attendere ancora. (Fonte: Chi)