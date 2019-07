“Temptation Island”, Vittorio e il finto bacio a Vanessa: l’ira di Katia

ROMA – Katia ha sempre detto di non essere sicura d’essere innamorata di Vittorio. Fin dall’inizio della sua avventura a “Temptation Island”, la concorrente si è molto lasciata andare con i single. Le parole sono però entrate in contrasto con l’atteggiamento dimostrato quando ha visto il suo fidanzato in compagnia della tentatrice Vanessa. Con quest’ultima infatti, Vittorio ha dimostrato di aver quasi dimenticato Katia la quale però, nella puntata di lunedì 8 luglio, è andata su tutte le furie quando ha visto i due abbracciarsi in piscina, ballaare in maniera sensuale e baciarsi per finta, con Vittorio che mima il gesto distanziando all’ultimo le sue labbra con due dita da quelle della single corteggiatrice.

Katia, in questi momenti non ha nascosto di essere gelosa. Ed ha la commentato così il video che ritrae il comportamento di Vittorio: “Sono spiazzata: sono entrata qui con dei dubbi sul mio sentimento, ma a questo punto mi sembra che anche lui non sia poi così tanto innamorato. Non me lo aspettavo. Mi meraviglia come persona. Per me è cambiato”.

Vittorio, dal canto suo, ha visto i video di Katia che sono stati girati in un parco avventura. Con lui c’era il single Giovanni. La ragazza ha dimostrato di essersi divertita molto. Lui, in questo caso, non ha però dimostrato alcuna sorpresa: “Lei voleva che mi svegliassi e così ho fatto”.

