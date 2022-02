Teo Mammucari chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, figlia, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. Teo Mammucari conduce questa sera 9 febbraio il programma Le Iene. Il programma è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Teo Mammucari

Teo Mammucari, nato Teodoro Mammuccari, è nato a Roma il 12 agosto del 1964. Ha 57 anni. Dopo gli inizi da animatore turistico, nel 1995 inizia a lavorare come attore di Scherzi a parte e poi come conduttore del Seven Show. Il successo arriva nel 2000 con la conduzione del programma comico-satirico Libero, basato su scherzi telefonici. Nel 2004 conduce il programma Veline e l’anno successivo, su Canale 5, Mio fratello è pakistano. Conduce, nel 2007, il programma Cultura moderna, con Juliana Moreira e il Gabibbo.

Fidanzata, figlia, dove vive, Instagram, vita privata di Teo Mammucari

Dal 2006 al 2009 Mammucari è stato fidanzato con l’ex velina Thais Souza Wiggers. Nel 2008 la coppia ha avuto una figlia, Julia. “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre”, ha raccontanto durante un’intervista. Attualmente non si hanno informazioni su una nuova possibile compagna o se sia single. Mammucari vive a Tor de’ Cenci, Roma. Profilo Instagram: teomammucari.

La carriera di Teo Mammucari

Nel 2009 conduce Scherzi a parte su Canale 5 con Claudio Amendola e Belén Rodríguez. Con quest’ultima nello stesso anno conduce il noto gioco musicale a premi Sarabanda. Mammucari è stato conduttore e volto di diversi programmi tv, tra cui Fenomenal, tra il 2010 e il 2011, The Call – Chi ha paura di Teo Mammucari?, nel 2010 e Tú sí que vales, dal 2016. Nel 2018 conduce una delle due puntate settimanali de Le Iene con Ilary Blasi e nel 2020 vince la prima edizione de Il cantante mascherato. Nel 2022 torna a condurre Le Iene, in coppia con Belen Rodriguez.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI TEO MAMMUCARI