Teo Teocoli chi è: dove e quando è nato, età, altezza, malattia, moglie, figli, carriera

Teo Teocoli sarà uno degli ospiti di Verissimo.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Teo Teocoli

Teo Teocoli, all’anagrafe Antonio Teocoli, è nato a Taranto il 25 febbraio del 1945. Il comico quindi, alto 186 cm, ha 76 anni.

Nato a Taranto da genitori reggini, Teocoli cresce proprio a Reggio Calabria fino all’età di cinque anni quando la sua famiglia si trasferisce a Milano.

Da adolescente si esibisce come cantante di rock’n’roll in vari locali di Milano con la sua band: I Demoniaci. Nel 1965 ottiene un contratto discografico con la Dischi Ricordi.

Negli anni ’70 inizia a lavorare come cabarettista allo storico locale Derby di Milano assieme ad altri noti comici quali Massimo Boldi, Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto, Giorgio Faletti, Mauro Di Francesco. In questo periodo conosce anche Enzo Jannacci, autore poi della canzone Il dritto, ispirata alla sua storia (Teocoli abitava in una casa popolare al n. 3, e la descrizione del personaggio ricalca quello che lui era da giovane).

Negli anni ’90 l’approdo a Mediaset e poi il passaggio in Rai.

Proprio in questi giorni il ritorno a Mediaset come superospite di Zelig.

Hanno dovuto tagliare dieci minuti perché quel pazzo di Bisio ed io abbiamo improvvisato, oh quello non molla mai”, ha scherzato Teo Teocoli senza nascondere la sua soddisfazione, perché “io sono un cabarettista e il cabaret è quel mondo dove si balla, si canta, si scherza e si improvvisano cose”. Anche se per la verità “Zelig non è proprio casa mia. Io sono più da Derby. Ci ho trascorso 17 anni e quell’impronta non andrà più via”.

Moglie, figli e vita privata di Teo Teocoli

Sposato dal 1989 con Elena Fachini, Teo Teocoli ha tre figlie: Anna Adele Letizia (nata nel 1989), Paola (1991) e Chiara (1992).