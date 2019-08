ROMA – Teo Teocoli è stato costretto ad annullare diverse tappe del tour del suo spettacolo ‘Tutto Teo‘ per via di problemi di salute non meglio precisati. A darne notizia, tramite un comunicato, Caffeina Cultura: “Per problemi di salute dell’artista, l’evento ‘Tutto Teo’ di e con Teo Teocoli previsto per il 6 agosto prossimo presso l’Arena Grande del Castello di Santa Severa, è stato annullato”.

Le modalità di rimborso dei biglietti sono le seguenti: “Coloro che hanno acquistato i biglietti potranno procedere alla richiesta del rimborso presso il punto vendita in cui hanno effettuato l’acquisto, qualora si sia proceduto all’acquisto online il rimborso potrà essere richiesto scrivendo a info@caffeinacultura.it e inviando copia del titolo di acquisto entro e non oltre il 20 agosto p.v. Verrà rimborsato solo il costo del biglietto e non il diritto di prevendita”.

Nel caso della data a Lignano Sabbiadoro, in programma il 5 agosto, lo show è solo rinviato. Gli spettatori potranno assistere alla performance del comico l’1 settembre. Quanto alle altre date, invece, sarà possibile richiedere un rimborso presso il punto vendita nel quale è stato acquistato il biglietto oppure online.

Con l’intento di rassicurarli, il comico ha realizzato un video nel quale ha ringraziato tutti per l’affetto che gli stanno dimostrando in queste ore e si è scusato per gli show annullati. “Ciao a tutti, grazie dell’interessamento, mi ha fatto piacere che molta gente si sia interessata. Mi dispiace anche per le altre serate che purtroppo salteranno, però grande solidarietà e benevolenza. Si è rotta una sequenza di quasi vent’anni senza un intoppo, stavolta c’è stato. Succede, grazie a tutti comunque. Ciao”. (fonte CAFFEINA MAGAZINE)