Terence Hill chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, dove vive, Don Matteo, Bud Spencer, biografia e carriera. L’attore Terence Hill recita questa sera 19 maggio in Don Matteo. La serie televisiva è in onda su Rai1 dalle 21:25.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Terence Hill

Terence Hill, pseudonimo di Mario Girotti, è nato a Venezia il 29 marzo del 1939. Ha 83 anni. Suo padre è Girolamo Girotti, originario di Amelia (Terni) e la madre è Hildegard Thieme, tedesca, originaria di Dresda. Trascorre l’infanzia con i nonni a Lommatzsch (Germania), durante i bombardamenti anglo-americani della Seconda guerra mondiale. Ritorna in Italia nel 1945.

A 11 anni un’amica di sua madre la contatta informandola dell’annuncio di un giornale, in cui si ricercavano dei ragazzi per piccole parti in alcune pellicole. L’esordio sul grande schermo avviene come attore bambino, quando viene notato dal regista Dino Risi. Viene poi scritturato per una piccola parte del film Vacanze col gangster. Recita regolarmente da adolescente negli anni cinquanta per pagarsi gli studi, mentre frequenta il liceo classico e poi la facoltà di lettere e filosofia all’Università di Roma.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Terence Hill

L’attore è particolarmente riservato riguardo alla sua vita privata. Nel 1967 si sposa con Lori Hill, conosciuta sul set di Dio Perdona… io no! e dalla quale ha avuto un figlio, Jess Hill, nel 1969. I due adottano un altro bambino, Ross, nato nel 1973 e deceduto nel 1990 a seguito di un incidente stradale. Dopo un lungo periodo negli Stati Uniti, oggi l’attore vive a Gubbio, in Umbria. Profilo Instagram: terencehillofficial.

L’attore ha praticato dai 10 ai 19 anni pugilato e ginnastica artistica, e ama molto l’attività sportiva. Arebbe dovuto vestire i panni di Rambo. L’eccessiva violenza del personaggio lo portò a rifiutare la parte, lasciandola a Sylvester Stallone.

Nel 2022 l’attore lascia la serie televisiva Don Matteo dopo 22 anni: “In realtà non volevo smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi. Durante le riprese di questa ultima stagione, le giornate di lavoro erano lunghissime, dormivo cinque ore per notte. Bellissimo, per carità, ma anche stancante. Avevo proposto di fare quattro film all’anno, sul modello del Commissario Montalbano. Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga”.

La carriera di Terence Hill

L’attore raggiunge il successo internazionale per la sua lunga collaborazione con Bud Spencer, insieme al quale ha ricevuto un David di Donatello alla carriera. Tra i film più iconici del duo ci sono Lo chiamavano Trinità…, …altrimenti ci arrabbiamo!, I due superpiedi quasi piatti, Pari e dispari, Chi trova un amico trova un tesoro e Nati con la camicia. L’attore torna popolare al pubblico nella seconda fase della carriera grazie all’interpretazione del personaggio protagonista della serie televisiva Don Matteo.

