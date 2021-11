Teresa Langella chi è: dove e quando è nata, età, altezza, Temptation Island, Uomini e Donne, fidanzato Andrea Dal Corso

L’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella sarà una delle ospiti nel salotto di Verissimo.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Teresa Langella

Teresa Langella è nata a Napoli il 31 gennaio del 1992. L’ex tronista di Uomini e Donne, alta 173 cm, ha quindi 29 anni.

Già da piccola, appena diciottenne, Teresa era riuscita a farsi notare come cantante neomelodica recitando anche con piccoli ruoli in film e serie Tv.

Nel giugno del 2018, dopo aver già partecipato a Uomini e Donne, Teresa approdò prima a Temptation Island come tentatrice e poi di nuovo nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Da Temptation Island a Uomini e Donne: la storia tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Teresa è fidanzata con Andrea Dal Corso. I due si erano conosciuti una prima volta durante Temptation Island e poi si ritrovarono a Uomini e Donne dove lui all’inizio in realtà entrò per corteggiare un’altra donna.

La loro storia all’interno del programma è stata complicata. Come detto, infatti, Andrea all’inizio scese per corteggiare un’altra donna. Poi, al momento della scelta, Andrea stupì tutti non presentandosi alla festa e dicendo di no a Teresa. Poco dopo però Andrea cambiò idea e fece di tutto per far cambiare idea alla povera Teresa riuscendo a convincerla soltanto dopo tante settimane. Ora i due sono una coppia felice e dall’estate del 2021, almeno questo raccontano le cronache, convivono a Roma.