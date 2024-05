Teresa Langella chi è, età, dove e quando è nata, Andrea Dal Corso, vita privata, Instagram, Uomini e Donne, biografia e carriera

Teresa Langella è un personaggio noto della televisione italiana, grazie alla sua partecipazione a programmi come Temptation Island e soprattutto Uomini e Donne. Nel corso della sua carriera ha sperimentato anche la musica, pubblicando alcune canzoni neomelodiche. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’ex tronista.

Dove e quando è nata, età, biografia di Teresa Langella

Teresa Langella è nata a Napoli il 31 gennaio del 1992. Ha 32 anni. Già da piccola, appena diciottenne, Teresa era riuscita a farsi notare come cantante neomelodica recitando anche con piccoli ruoli in film e serie tv, come in Sotto copertura e nel film Reality.

Andrea Dal Corso, Instagram e vita privata

Attualmente Teresa è fidanzata con Andrea Dal Corso. I due si erano conosciuti una prima volta durante Temptation Island e poi si ritrovarono a Uomini e Donne, dove lui all’inizio entrò per corteggiare un’altra donna. Seguitissima sui social, il suo profilo Instagram conta oltre 900mila follower: @teresalangella.

La loro storia all’interno del programma è stata complicata. Come detto, infatti, Andrea all’inizio scese per corteggiare un’altra donna. Poi, al momento della scelta, Andrea stupì tutti non presentandosi alla festa e dicendo di no a Teresa. Poco dopo però Andrea cambiò idea e fece di tutto per far cambiare idea alla povera Teresa riuscendo a convincerla soltanto dopo tante settimane. Ora i due sono una coppia felice e dall’estate del 2021, almeno questo raccontano le cronache, convivono a Roma. Nel 2023 Andrea Dal Corso le ha fatto la proposta di matrimonio durante una vacanza alle Seychelles.

La carriera di Teresa Langella

Teresa si fa notare al grande pubblico grazie alla sua partecipazione, nel 2011, al programma Uomini e Donne, corteggia Leonardo Greco. Nello stesso anno torna nel programma per provare a conquistare Andrea Angelini. Nel 2018 partecipa come tentatrice a un altro programma di punta come Temptation Island. Nello stesso anno torna nuovamente a Uomini e Donne, stavolta come tronista. Dopo queste esperienze televisive, dal 2020 Teresa lavora come speaker di Radio 105.