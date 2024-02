Maria Teresa Mannino, nota al pubblico come Teresa Mannino, è una poliedrica artista italiana. Comica, attrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva e teatrale, Mannino ha conquistato il cuore del pubblico italiano grazie al suo talento eclettico e alla sua simpatia contagiosa.

Teresa Mannino età, dove e quando è nata

Nata il 23 novembre 1970 a Palermo, Teresa Mannino ha 53 anni. L’artista è figlia di un medico ed è cresciuta nella tranquilla frazione di Gibilrossa, a Misilmeri, in provincia di Palermo. Dopo aver completato gli studi al liceo classico, ha intrapreso un percorso accademico laureandosi in filosofia presso l’Università degli Studi di Palermo. Tuttavia, la sua passione per la recitazione l’ha portata a frequentare la scuola europea di recitazione del Teatro Carcano di Milano tra il 1998 e il 2000.

La scoperta del cabaret e il successo a Zelig

Il vero trampolino di lancio per Teresa Mannino è stato il mondo del cabaret. Dopo vari corsi e tirocini teatrali, ha rivelato la sua vena comica al pubblico milanese al locale Zelig. Il successo è stato tale che è stata scelta come conduttrice del programma notturno Zelig Off nel 2004, mantenendo questo ruolo fino al 2011. La sua collaborazione con Zelig le ha donato visibilità nazionale e ha fatto emergere il suo talento nel far ridere le persone.

Teatro e cinema: una carriera poliedrica

La poliedricità di Teresa Mannino si è manifestata non solo nel cabaret ma anche sul palcoscenico e sul grande schermo. Ha scritto e diretto le sue tournée teatrali, tra cui spettacoli di successo come “Sono nata il ventitré” e “Sento la Terra girare”, quest’ultimo risultando essere il nono spettacolo teatrale più visto della stagione 2018 secondo i dati SIAE. Come attrice cinematografica, ha recitato in film diretti da registi rinomati come Luca Lucini, Carlo Vanzina e Paolo Costella. La sua presenza sul grande schermo ha contribuito a consolidare la sua reputazione come artista completa e versatile.

Radio e televisione, dal palco alla conduzione

La presenza di Teresa Mannino si è estesa anche al mondo radiofonico e televisivo. Dopo aver condotto il programma radiofonico “Altamarea” su Rai Radio 2, ha partecipato a diverse produzioni televisive, tra cui Zelig Circus e Altrimenti ci arrabbiamo su Rai 1. Nel corso degli anni, la sua carriera televisiva è stata arricchita da partecipazioni a trasmissioni di successo e da progetti indipendenti che hanno dimostrato la sua versatilità come conduttrice.

Negli ultimi anni, Teresa Mannino ha proseguito la sua carriera con progetti teatrali come “Sento la Terra girare”, continuando a riscuotere successo tra il pubblico italiano. Nel 2022, ha scritto e diretto lo spettacolo “Il giaguaro mi guarda storto”, confermando la sua presenza costante e rilevante nel panorama artistico italiano. Nel 2023, è stata membro della giuria della Festa del Cinema di Roma, sottolineando il rispetto e la considerazione guadagnati nel settore.