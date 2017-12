ROMA – Cecilia Rodriguez ha deciso di rompere con Francesco Monte durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Quanto accaduto ha inevitabilmente coinvolto anche altre persone più o meno vicine a loro. Una di queste è Teresanna Pugliese, ex fidanzata di Monte ai tempi di “Uomini e donne”.

La ragazza napoletana, recentemente è tornata a farsi sentire sulla rivista DiPiù, sul quale sta scrivendo un memoriale a puntate svelando particolari piuttosto privati della loro relazione. Uno di questi è la visita alla tomba della madre di Monte, scomparsa qualche anno fa:

“Una volta che si spensero le telecamere decidemmo subito di fare la conoscenza delle rispettive famiglie. Dapprima trascorremmo un periodo a Napoli, con mia madre e i miei fratelli. Fu io ad andare in Puglia per incontrare suo padre Angelo, che stava a Taranto, e il resto della sua famiglia, che si trova a Gioia del Colle. Andammo anche sulla tomba della mamma: fu per me molto emozionante”.

Nel pomeriggio di domenica, la Pugliese era ospite da Barbara D’Urso e si è soffermata sui momenti iniziali della loro storia: “I primi mesi furono straordinari”. Poi, a causa della popolarità di entrambi, è avvenuto l’allontanamento: Francesco “era molto richiesto dai locali e anche io lo ero. Ma mentre io ero disposta a dire di no a qualche serata, lui non se la sentiva perché la sua realtà lo spingeva a non perdere neanche un’occasione. Con il senno del poi mi rendo conto che forse aveva ragione lui”.