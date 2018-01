ROMA – Lo spaventoso terremoto avvenuto nel Mar dei Caraibi, che ha sprigionato un’energia quasi 30 volte superiore a quella del sisma di Norcia, potrebbe mettere a rischio l’Isola dei Famosi. Tra l’Honduras e le Isole Cayman è infatti scattata l’allerta tsunami, dopo la scossa di magnitudo 7.2.

Per fortuna non si riscontrano danni a cose o feriti, oltretutto mancano ancora due settimane all’inizio del reality di Canale 5, ma le preoccupazioni non sono affatto infondate. Il Centro allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) ha spiegato che in questi Paesi le coste potrebbero essere raggiunte da onde alte più di 30 centimetri e il livello del mare potrebbe innalzarsi di un metro.

Non esattamente lo scenario migliore in cui naufragare per il cast di Alessia Marcuzzi. Stando agli ultimi aggiornamenti, sembrerebbe che l’allerta stia rientrando, ma la prima puntata dell’Isola, prevista per il 22 gennaio, potrebbe slittare.