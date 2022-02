Tess Masazza chi è, età, altezza, peso, vero nome, fidanzato, figli, vita privata, Instagram. E’ una influencer, molto famosa sui social network (ovviamente), e partecipa alla edizione italiana di Lol 2, dove spera di trovare la consacrazione al grande pubblico. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, la biografia di Tess Masazza

E’ nata il 15 marzo 1987 a Los Angeles. Allo stato attuale ha dunque 34 anni. E’ del segno zodiacale dei Pesci. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Tess Masazza è il suo vero nome. E’ alta 160 centimetri e il suo peso forma si attesta intorno ai 50 chili.

Tess nasce a Los Angeles da padre francese e madre africana (originaria del Madagascar). Trascorre la sua infanzia tra Stati Uniti, Francia e Tunisia fino ad arrivare in Italia per restarci subito dopo la fine del liceo.

Fidanzato, figli, Instagram, dove vive, la vita privata di Tess Masazza

Tess è stata fidanzata per tanti anni con un ragazzo, che però adesso non farebbe più parte della sua vita: “Mentre facevo l’animatrice in un villaggio vacanze, mi sono innamorata di un ragazzo con cui sto ancora oggi. Lui è di Caserta, ci siamo trasferiti in Australia un anno ma è stato un gran casino. Poi, abbiamo optato per Milano”. E proprio a Milano vive ora, la considera la sua città adottiva. Non ha figli. Ha un account ufficiale su Instagram seguito da centinaia di migliaia di follower.

Melodramachic by Tess Masazza e il successo su Youtube

Ha iniziato a lavorare come fotografa e poi come giornalista specializzata nel settore moda. Poi ha aperto con un blog – Melodramachic – e per promuoverlo ha iniziato a realizzare video su Youtube, insieme a un’amica videomaker. Il cortometraggio è andato così bene che ne è nata la serie che l’ha resa uno dei volti più apprezzati del web.

La web serie, Insopportabilmente donna, le ha consentito di conoscere alcuni dei volti più famosi del mondo dello spettacolo, e Tess ha così fatto della propria passione un vero e proprio lavoro.