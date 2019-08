ROMA – Il giornalista Alberto Matano non condurrà per un po’ di tempo il Tg1. L’annuncio è arrivato a sorpresa durante il tg delle 20 in onda su Rai 1 la sera del 25 agosto. Matano ha salutato gli spettatori e li ha ringraziati e subito si è scatenata in rete la curiosità per i motivi dietro a questa scelta. La risposta è facile: condurrà La Vita in Diretta.

Il giornalista, che è molto amato dal pubblico, al termine del tg in onda domenica sera ha salutato i telespettatori a casa con una frase sibillina: “Per un po’ di tempo non condurrò più il telegiornale, arrivederci a presto e grazie a tutti”.

Su Twitter si sono scatenati i commenti degli utenti che si chiedono il motivo del suo temporaneo abbandono. Dietro alla scelta di lasciare il Tg1 sembra esserci il nuovo impegno televisivo che affronterà da settembre alla conduzione de La Vita in Diretta al fianco di Lorella Cuccarini. (Fonte Leggo)