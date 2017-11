ROMA – Il primo servizio parte senza audio e Chiara Lico, la conduttrice, cerca di gestire la situazione. Poi però altri due servizi partono senza audio. Infine la conduttrice prova a mandare per ila seconda volta un servizio sul Papa in Myanmar, ma parte Gentiloni. E così arrivano le scuse: “C’è un crash del sistema di cui siamo vittime in questo momento”.o

Il sito Giornalettismo scrive che nonostante i problemi tecnici coi servizi, in studio la Lico ha mantenuto calma e sangue freddo mostrando grande professionalità. Certo è che sui social non è passato inosservato l’episodio: