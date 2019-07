ROMA – Il Tg2 il 10 luglio, il giorno in cui è uscita la notizia dell’audio registrato a Mosca e pubblicato da BuzzFeed, ha deciso di dedicare all’argomento appena 33 secondi. Il calcolo, al centesimo di secondo, è del Fatto Quotidiano.

Ma non è finita qui. Non è finita qui perché poi il Tg2 è tornato sull’argomento sì ma con un servizio di Tommaso Ricci “dove si sono tirati fuori – denuncia il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi – niente meno che i soldi di Mosca al Pci negli anni ’50 e Demostene nell’antica Grecia, per giustificare Salvini e sottintendere il si è sempre fatto”.

“Che c’entra la Guerra Fredda – prosegue Anzaldi – con un’inchiesta per corruzione internazionale che coinvolge il braccio destro del leader della Lega oggi? Paragoni senza senso con i garibaldini ‘finanziati dalla massoneria inglese’ e Solidarnosc sovvenzionata dagli Usa di Reagan. Non è più servizio pubblico, è TeleSalvini. E’ una vergogna, perché lo fanno con i soldi degli italiani. E l’Agcom invece di sanzionare il direttore Sangiuliano ha deciso di salvarlo e rinviare tutto. Ecco perché ancora di più serve una nuova Agcom davvero di garanzia”.

Questo il link al servizio del Tg2.

Fonte: Twitter, Tg2.