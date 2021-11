Tg4 e Studio Aperto chiudono? Mediaset smentisce ma anche SportMediaset è a rischio

Nelle ultime ore, sono circolate indiscrezioni di stampa sulla possibile chiusura di Tg4 e Studio Aperto. Mediaset ha appena smentito ma anche SportMediaset è a rischio chiusura.

Tg4 e Studio Aperto chiudono? La smentita di Mediaset in questo comunicato

Ma cosa ha detto esattamente Mediaset nella sua smentita? Riportiamola di seguito:

“Mediaset, nessuna chiusura Tg4 e Studio Aperto. Mediaset smentisce l’indiscrezione che parla di una chiusura di Tg4 e Studio Aperto. L’unica ipotesi, è cambiare nome a News Mediaset in TgCom e razionalizzare le line, ma nessuna chiusura”.

Quindi le indiscrezioni sulla chiusura di Tg4 e Studio Aperto sarebbero false ma allo stesso tempo Mediaset ha ammesso candidamente che qualche cambiamento è in corso…

Infatti l’azienda televisiva italiana starebbe pensando di puntare tutto sul progetto editoriale “TgCom”. La scelta non sarebbe casuale ma sarebbe dettata dai successi di “tgcom24.mediaset.it”, diventato ormai un punto di riferimento per numerosi utenti che fruiscono dei programmi Mediaset anche in televisione.

SportMediaset chiude? Altra smentita di Mediaset…

E SportMediaset? Bè va detto che per Mediaset la perdita dei diritti tv per le partite del campionato di calcio e della Champions League è stata un durissimo colpo. Infatti molti volti noti di Mediaset, adesso lavorano a Sky Sport, a Dazn o ad Amazon Prime (piattaforme che trasmettono le partite del campionato di calcio o delle coppe europee).

Per questo motivo, si sono diffuse molte notizie su una possibile chiusura definitiva di SportMediaset ma Mediaset ha smentito categoricamente anche questa indiscrezione.