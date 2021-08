The Crown 5°stagione: Elizabeth Debicki sarà Diana (Ansa)

The Crown 5° stagione, prime immagini con i nuovi protagonisti. Primi fotogrammi della nuova stagione di “The Crown“. La pluripremiata serie di Peter Morgan per Netflix è arrivata al passaggio del testimone dei suoi protagonisti principali.

Il colosso dello streaming ha distribuito oggi i ritratti di Elizabeth Debicki nel ruolo della principessa Diana e di Dominic West nei panni del principe Carlo.

Le riprese della quinta stagione sono cominciate in luglio. Diana e Carlo sono al centro delle nuove puntate che ne seguono la tormentata relazione negli anni Novanta, dalla separazione nel 1992 al divorzio quattro anni più tardi.

Debicki, che di recente ha recitato in “Tenet” di Christopher Nolan, ha ereditato la parte da Emma Corrin, West da Josh O’Connor. Nella quinta stagione saranno affiancati da Imelda Staunton (di “Harry Potter”) nel ruolo della regina Elisabetta.

E Jonathan Pryce (“I Due Papi”) in quello del principe Filippo, Lesley Manville nella parte di Margaret e Jonny Lee Miller in quella del premier Tory John Major.

1992, annus horribilis per la Regina: divorzi, scandali, incendi

“The Crown” ha debuttato su Netflix nel 2016 e ogni due stagioni cambia gli attori protagonisti per rifletterne più realisticamente l’età anagrafica. La quinta stagione affronterà la saga della famiglia reale partendo dal cosiddetto “annus horribilis” di Elisabetta.

Nel 1992 la regina vide la separazione di tre dei quattro figli, le pubbliche indiscrezioni sulla relazione tra Carlo e Camilla Parker Bowles, le foto in topless di Sarah Ferguson, la moglie del principe Andrea, e l’incendio del castello di Windsor.

Lady D sopravviverà alla quinta stagione, o morirà alla sesta?

Non è chiaro invece se la stagione arriverà alla morte di Diana nel 1997. O se, per il tragico incidente nel tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, bisognerà aspettare la sesta e presumibilmente ultima stagione della serie.