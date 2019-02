ROMA – Sanremo 2019 è ufficialmente iniziato e i The Jackal hanno regalato un altro video dedicato all’evento musicale in onda sulla Rai svelando i 10 modi per evitare la visione delle serate del Festival.

Il primo espediente è piuttosto semplice: la televisione potrebbe improvvisamente non funzionare più, forse per dei problemi con l'”antenna”. I seguenti consigli sono invece più originali, tra lancio di oggetti e crisi di identità con annesse trasformazioni canine. Altri modi infallibili sono organizzare una festa a sorpresa o rivelare un’allergia potenzialmente mortale. Il settimo modo regala poi un’apparizione imperdibile: Beppe Vessicchio in versione rapinatore.