The Mandalorian, Gina Carano licenziata dal cast per alcune frasi contro gli ebrei su Instagram /Foto Ansa

Gina Carano licenziata in tronco da The Mandalorian, la serie tv sulla saga di StarWars. L’attrice ed ex wrestler è stata allontanata con effetto immediato dal cast per alcune sue considerazioni sugli ebrei apparse sulla sua pagina Instagram.

Le parole di Gina Carano sono state giudicate dalla LucasFilm non in linea con la politica e il sistema di valori della società che produce tutto ciò che è legato all’universo di Star Wars.

“Gina Carano non è attualmente impiegata da Lucasfilm – è la solenne sentenza – e non ci sono piani per lei in futuro. Del resto, i suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili”.

Gina Carano licenziata da The Mandalorian, cosa ha detto

Gina Carano ha pubblicato una serie di Stories su Instagram in cui associa gli ebrei al tempo della seconda guerra mondiale alla situazione di instabilità sociale e politica che c’è oggi negli Stati Uniti d’America.

“Gli ebrei sono stati picchiati per le strade – ha scritto – non dai soldati nazisti ma dai loro vicini… anche dai bambini”.

“Poiché la storia viene modificata, la maggior parte delle persone oggi non si rende conto che prima di arrivare al punto in cui i soldati nazisti avrebbero potuto facilmente radunare migliaia di ebrei, il governo ha fatto in modo che i propri vicini li odiassero semplicemente per essere ebrei. Dove sarebbe la differenza dall’odiare qualcuno per le sue opinioni politiche?”.

Gina Carano contro l’obbligo di mascherina

Gina Carano, che nella serie The Mandalorian interpretava la fumantina Cara Dune, era già stata protagonista di polemiche per aver protestato su Twitter contro l’obbligo di indossare la mascherina per contrastare l’emergenza coronavirus.

Non solo: aveva anche accennato a possibili brogli elettorali nel voto presidenziale, ha apprezzato i post che criticavano il movimento Black Lives Matter e manifestato atteggiamenti transfobici e razzisti.

Per queste sue posizioni controverse era entrato in tendenza su Twitter l’hashtag #FireGinaCarano (licenziate Gina Carano). Ora l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso e fatto avverare l’hashtag.