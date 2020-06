The Rock critica Trump per il caso Floyd. Fan gli chiedono di candidarsi alla Casa Bianca (Foto Ansa)

ROMA – Dwayne Johnson (The Rock) critica Trump per il caso dell’uccisione di George Floyd e i fan dell’ex wrestler chiedono che si candidi alla presidenza Usa.

“Dove sei? Dov’è il nostro leader mentre il nostro Paese è in ginocchio, implorante, supplicante, ferito, arrabbiato, frustrato, dolorante con le braccia alzate, che chiede solo di essere ascoltato?”. The Rock ha condiviso su Twitter un video nel quale si scaglia contro Donald Trump durante le proteste per la morte di George Floyd.

The Rock sostiene il movimento #BlackLivesMatter. L’attore e accusa il presidente di non essersi mostrato in grado di provare compassione e di assumersi responsabilità per ruolo che ha.

“Dov’è il nostro leader compassionevole che si fa avanti, stendendo una mano e dicendo: “Alzati con me. Ti sento, ti sto ascoltando. E tu hai la mia parola che farò tutto ciò che è in mio potere, fino al giorno della mia morte, al mio ultimo respiro. Per fare tutto il possibile per creare il cambiamento necessario, per normalizzare l’uguaglianza perché le vite nere contano”. Dove sei?”, continua l’attore ed ex wrestler.

“Viviamo in una nazione in cui un ex wrestler professionista è più qualificato del nostro attuale presidente”, ha scritto un suo follower. Tanto che in molti hanno chiesto all’attore di candidarsi alla presidenza Usa. (Fonte Twitter).