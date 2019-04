ROMA – A “The Voice” l’esibizione di Alberto fa paura a tutti. Una esibizione molto dark, quella di Alberto, che sul palco si è presentato vestito con un copricapo inquietante. “Sono pietrificata” dice Elettra Lamborghini.

“Alberto… Alberto… – dice Morgan -tu non ti preoccupare di chi parla, ascolta e basta (con tono profondo, ndr). Mi hai spaventato e ti ringrazio, ma ti devo fare una critica e sono serio: occhio agli accordi. Te ne sei dimenticati 18, ne hai fatto uno solo (ride, ndr). Non abbiate paura delle cose diverse, venite con me a salutarlo. Che bello che sei”.

“Io – dice ancora Morgan – mi pento, stavo per schiacciare. Non mi ha convinto il fatto che musicalmente abbia fatto un accordo solo”.

“Ma tu sei sempre stato così?” chiede Simona Ventura. “Sono sempre stato così – risponde Alberto – fin da bambino. Per me è andata benissimo, non volevo niente”. Fonte: The Voice.