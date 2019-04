ROMA – Elettra Lamborghini fa subito discutere. La nuova giudice di The Voice of Italy, nella prima puntata del talent canoro, indossava un abitino strettissimo che lasciava poco all’immaginazione. Elettra è stata oggetto di ilarità da parte dei colleghi, in primis di Morgan. Un abbigliamento non consono per molti, visto che il programma va in prima serata sulla Rai.

Elettra è per molti una donna eccentrica e trasgressiva con i suoi 42 piercing, i tatuaggi, come quello animalier su tutto il gluteo sinistro. Lei, però, dice di essere tutt’altro, come si legge nell’intervista rilasciata al settimanale di gossip Oggi: “L’abito non fa il monaco, lo dico sempre. Io per esempio sono molto religiosa. Una volta in aereo ho avuto una visione, è come se avessi parlato con Dio. So che sembra una cosa strana a sentirla e non so neanche spiegarla bene, è stato un momento privato, spirituale. Da allora sono diventata ultra-credente”.

“Penso che per tutto ci sia un’età, certe cose non le farei più. Prima ero più carica, andavo sempre in discoteca. Ora se mi offrissero un certo genere di reality show, ci penserei dieci volte. Sono più casa e chiesa di prima” confessa. (fonte RAI PLAY – OGGI)