ROMA – Alla fine la Rai ha pescato il jolly: a The Voice arriva Gigi D’Alessio come quarto giudice. Il cantante napoletano è un vero e proprio colpaccio per il talent, visto che stiamo parlando di uno degli artisti italiani che vende più dischi in assoluto e che è sempre sold out nei suoi tour. D’Alessio arriva al posto di Sfera Ebbasta.

La conferma arriva da Carlo Freccero (direttore di Rai Due) all’Agi: D’Alessio affiancherà Morgan, Elettra Lamborghini, e Gue Pequeno.

Per sostituire Sfera Ebbasta, giudicato troppo politically uncorrect dai vertici Rai e il suo ingaggio troppo vicino alla tragedia della discoteca di Corinaldo, inizialmente Freccero aveva puntato su Carla Bruni, che ha però declinato l’invito. Si era quindi parlato di Arisa e di Edoardo Bennato, ma alla fine dal cilindro ideativo del direttore di Raidue e’ uscito il nome dell’altro artista napoletano.

D’Alessio, a differenza della sua compagna Anna Tatangelo, giudice di X Factor nel 2010, non ha mai partecipato da coach a un talent. Ma nel 2016 era stato proprio ospite a The Voice, con la trovata autorale di mescolarlo agli altri concorrenti nelle blind audition (quelle nelle quali i coach non vedono chi canta).

Fonte Agi.