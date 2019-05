The Voice, Morgan ci prova in diretta con Elettra Lamborghini: "Stanotte..."

ROMA – A “The Voice” Morgan fa il piacione con Elettra Lamborghini. Soprattutto dopo che quest’ultima ha deciso di cantare in diretta una sua canzone, “Altrove”. Quando la Lamborghini, durante l’esibizione, si avvicina a Morgan lui non resiste e in posa davanti alle telecamere tira fuori la lingua e… se la passa tra le labbra. Poi alla fine dell’esibizione Morgan si lascia andare: “Sono onorato, lusingato, eccitato e commosso”.

“La vita è così, io di notte la chiamo – dice Morgan perdendosi in una serie di doppi sensi – E voglio che lei suoni il mio… piano! Io le dico ti… leggo lo spartito. Alla fine ti suono Chopin, pem pem pem pem… Ti piace Chopin?”.

“Mi aspettavo il twerk” dice allora la Lamborghini. “Quello lo facciamo stanotte…” chiude Morgan. Fonte: The Voice.