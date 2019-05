ROMA – Nel corso dell’ultima puntata di The Voice, Morgan ha utilizzato frasi un pò troppo spinte nei confronti di Elettra Lamborghini, lasciando tutti di stucco. Compresa la stessa giudice. Morgan inizialmente ha rivolto attenzioni decisamente piccanti verso la bella ereditiera: “Hai delle belle bombe”. Una frase che ha lasciato incredula la Lamborghini che gli ha subito chiesto di spiegarle il senso e così Morgan, per riprendersi, ha specificato: “Nella tua squadra hai delle belle bombe”.

Lo scambio di battute e di provocazioni però non è terminato. Infatti l’ex cantante dei Bluvertigo è tornato pesantemente a provocare Elettra quando la giudice gli ha chiesto di insegnarle a suonare qualcosa. Così il cantante non ha perso l’occasione e ha subito ribattuto: “Se vuoi dopo ti insegno a suonare il flauto in camerino…”. Morgan ha continuato, tra l’imbarazzo generale, specificando il materiale duro dello strumento. Una allusione di certo non carina nei confronti della giudice. (fonte THE VOICE – RAI PLAY)