ROMA – Scontro tra i giudici a The Voice of Italy 2019. Morgan non condivide le assegnazioni di Gigi D’Alessio al suo team. “Sminuisci i talenti, io li abilito ai capolavori”, ha detto Morgan al collega e cantante. Tensioni che sono scattate durante la fase “Battles” della puntata.

Gigi D’Alessio Bazzeghini e Joe Elle sulle note di I Want Your Sex di George Michael, ha detto: “Voglio litigare con Morgan, secondo me hai pensato più a te che a loro per questo pezzo”. Ma Morgan ha replicato: “Questa cosa me l’hanno detto sin dal primo giorno in cui sono nato. Purtroppo non posso farne altrimenti. Tu invece sai cosa hai fatto? Hai dato tutte canzoni sbagliate. Io invece ho dato canzoni troppo importanti, forse abbiamo esagerato”.

Il battibecco però è proseguito e D’Alessio ha accusato il collega di aver scelto pezzi sbagliati: “La canzone era sbagliata per loro. A Erica si leggeva la tristezza negli occhi”. L’ex frontman dei Bluvertigo ha replicato: “Tu stai sminuendo loro, e in più stai abilitando un atteggiamento che è quello del “non si toccano certe cose”. Invece io metto in mano loro un capolavoro perché le abilito al fatto che possono permetterselo. Loro non sono dei principianti”.