The Voice of Italy, perché Carmen Pierri non è stata premiata in diretta

ROMA – Carmen Pierri, 16 anni, è la vincitrice di The Voice of Italy. Con il suo inedito “Verso il mare”, la cantante, guidata da Gigi D’Alessio, ha sconfitto in finale Miriam Ayaba e Brenda Carolina Lawrence, rispettivamente nei team di Elettra Lamborghini e Guè Pequeno. Carmen però, in quanto minorenne, non ha potuto festeggiare la vittoria sul palco perché il programma è finito dopo mezzanotte e il premio lo ha ritirato direttamente il suo coach mentre lei era tornata in albergo.

Nata a Salerno, Carmen Pierri vive a Montoro, provincia di Avellino. Già a 6 anni partecipava a piccoli concorsi musicali di paese, dove si faceva sempre notare per le sue capacità vocali. A 12 anni ha iniziato a studiare canto e pianoforte e si è appassionata alla musica soul e pop. (fonte AdnKronos)