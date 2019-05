Federica Filannino completa il team di Gué Pequeno a The Voice of Italy

ROMA – Federica Filannino a The Voice of Italy entra a far parte del team di Gué Pequeno. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha conquistato l’ultimo posto nella squadra del rapper, ma ha stupito anche gli altri giudici. Elettra Lamborghini infatti l’ha definita “un incrocio tra Giusy Ferreri e una prof di filosofia”.

Un personaggio oltre che un vero e proprio talento, Federica ha 26 anni, è mamma e ha vissuto per un po’ a Londra: “Sono partita dopo che il mio allora ex mi ha lasciato. Poi dopo due anni che non ci siamo sentiti, mi arriva un messaggio con scritto ‘Ovunque sei vengo a riprenderti’ e i ci sono cascata come una pera cotta”. Quell’uomo ora è il padre di suo figlio.

La cantante è originaria di Barletta e ha studiato al conservatorio di Musica di Monopoli Nino Rota, dove ha studiato jazz. Tra i suoi artisti preferiti ci sono Aretha Frenklin, Beyonce, Cristina Aguilera e Alicia Keys. Ma lei, con la sua voce e la sua stravaganza, ha conquiestato l’ultimo posto nei best six di Pequeno e ora arriva alle Battle.