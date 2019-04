The Voice of Italy, la seconda arrivata al Festival di Sanremo nel cast: ecco chi è

ROMA – Martedì 23 aprile partirà su Rai Due la sesta edizione di The Voice of Italy. A condurla c’è Simona Ventura toranta in Rai dopo diversi anni in Mediaset.

Con lei ci sono Elettra Lamborghini, Gue Pequeno, Gigi D’Alessio e Morgan come giudici. Come noto, nella prima fase del programma i giudici sono seduti di spalle e devono solo valutare la voce. Se un giudice apprezza l’esibizione si gira e fa entrare il concorrente nel suo team. Si tratta ovviamente di cantanti che non sono volti noti dal pubblico. Tutti tranne uno: si tratta di Micaela, una concorrente che portò sul palco dell’Ariston il brano “Fuoco e Cenere” nel 2011. A svelare la partecipazione a The Voice of Italy di Micaela, è stata Simona Ventura.

Per la conduzione delle otto puntate, che saranno trasmesse anche su Radio2 con Andrea Delogu e Stefano DeMartino, Simona Ventura ha cercato di metterci anche del suo, ritoccando dove possibile alcune regole fisse del format olandese. “Il compito di questo programma – ha spiegato all’Ansa – è quello di promuovere un artista che abbia un futuro dopo la fine di tutte le puntate. Così non è andata nelle edizioni precedenti ma quest’anno le cose cambieranno”.

The Voice of Italy comincerà martedì 23 aprile. Lo stesso giorno, il Grande Fratello andrà in onda su Canale 5 dato che il giorno prima è Pasquetta. Chi vincerà la sfida di ascolti?

