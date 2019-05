ROMA – Dopo il giudice e cantante Morgan, anche Gigi D’Alessio ha completato il suo team a The Voice of Italy durante la quarta Blind Audition in onda su Rai 2 la sera del 22 maggio. Il cantante napoletano ha scelto come ultima componente del suo team Elisabetta Pia Ferrari, 29 anni e mamma di 5 figli, per cui si era girato anche Gué Pequeno.

La Ferrari ha iniziato a cantare mostrando di avere una gran voce, tanto che oltre a Gigi che si è girato per primo incuriosito dalla sua voce, si è voltato anche l’altro giudice, Gué. Elettra Lamborghini è stata solo l’ultima a girarsi, mentre D’Alessio ha bloccato Pequeno impedendogli di poter prendere Elisabetta nella sua squadra.

La cantante si trova così a dover scegliere tra Gigi ed Elettra e sceglie il primo, che conclude così la sua squadra per questa edizione di The Voice of Italy: “Sono molto soddisfatto della mia squadra, ci sono davvero dei fuoriclasse. Adesso il gioco si fa duro, questa gara la voglio vincere. Devo mettere il cuore da parte e ragionare tanto con la testa”.