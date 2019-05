ROMA – La rapper Leslie durante le Blind Audition in onda il 21 maggio su Rai 2 ha conquistato Elettra Lamborghini, ma il giudice Gué Pequeno non si è girato per ascoltarla. Leslie ha cercato di vincere tutti con la sua grinta e il rap che fa fin da piccola, ma non è riuscita ad attirare l’attenzione del suo idolo, mentre la Lamborghini l’ha apprezzata tanto da salire sul palcoscenico ad abbracciarla.

Sono bastati pochi secondi di esibizione perché Elettra e i giudici Morgan e Gigi D’Alessio si girassero per ascoltare Leslie, nome d’arte di Lisa Cardoni, una rapper già abbastanza nota. La Lamborghini le ha detto: “Ti ho trovata molto vera. Mi piace molto il tuo timbro, è particolare”.

La delusione però per Pequeno che non si è girata c’è, ma il giudice e rapper spiega: “Io ti conosco, il tempo è tiranno. In questo team ho già molte persone che fanno questa roba qui. Però è stato forte”.