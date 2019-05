ROMA – Simona Ventura è tornata in televisione alla conduzione di The Voice of Italy su Rai 2 e si dice soddisfatta della presenza di Elettra Lamborghini tra i giudici. “E’ una mia scommessa vinta”, ha detto la conduttrice e autrice del talent show al videforum di Lapresse MusicaPresse.

Durante l’intervista, la Ventura ha spiegato: “Elettra Lamborghini è una mia scommessa vinta, ho molto insistito per averla. Il mio intuito non mi ha fatto sbagliare. E’ una persona simpatica, un’artista divertente e piace a tutti. Questo per me è un orgoglio, quando punti su una persona che ha successo. A me grazie a Dio è successo tante volte e mi dà la forza di fare questo lavoro. Il successo degli altri mi rende orgogliosa. E’ uno dei motivi per cui faccio televisione”.

L’ereditiera 24enne sta conquistando la televisione italiana e in una intervista a Tv Sorrisi e canzoni ha raccontato di aver e in mente un programma nuovo tutto suo: “Uno show dove aiutare gli altri a trovare l’autostima”. La Lamborghini è a lavoro anche su un album, dopo i successi di Pem Pem e Male, è in fase di registrazione: “Sto in studio di registrazione perché lavoro al mio primo album, penso alle coreografie. E sto preparando un altro programma, al momento è tutto top secret”.