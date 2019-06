The Voice of Italy, Simona Ventura saluta Belen. E Stefano De Martino…

ROMA – Simona Ventura, durante The Voice of Italy andato in onda ieri sera, 4 giugno, ha voluto dedicare un saluto a Belen Rodriguez attraverso Stefano De Martino, presente alla finalissima. Durante una pausa, la conduttrice, parlando con Stefano De Martino, gli ha chiesto: “Volevo solo dirti una cosa. Mi saluti la mia Belenita?”. Il ballerino, che da qualche mese è tornato a fare coppia con la showgirl argentina con cui ha un figlio, ha risposto con un sorriso affermativo.

Proprio negli ultimi giorni, alcuni rumors vorrebbero Belen incinta del secondo figlio, ma la showgirl argentina non ha ancora dato conferma. Nelle ultime ore sembra però aver lanciato alcuni indizi su Instagram. Alcuni dettagli hanno infatti portato i followers a ritenere che Belen sia al terzo mese di gravidanza. Una delle ultime foto pubblicate, la mostra con il numero 3 disegnato sulla guancia. In commento si legge: “Something is coming”, ossia: “Qualcosa di nuovo sta arrivando”.

Un secondo indizio arriva dall'ultimo post pubblicato da Belen. La showgirl appare sdraiata su un letto mentre dorme e la scritta che accompagna il dolce scatto è un augurio affinché i sogni siano di colore rosa. Una frase che per molti è il desiderio della showgirl di avere una femminuccia.